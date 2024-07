Olympia-Vorrunde Hockey-Frauen feiern Auftaktsieg: 2:0 über Japan

„Wir hätten es uns sicherlich leichter machen können. Aber gegen Japan haben wir uns in den letzten Jahren immer die Zähne ausgebissen. Heute nicht, die Zähne sind noch drin“, sagte Trainer Altenburg, verwies aber auf die mäßige Chancenverwertung. „Es gibt noch Luft nach oben. Es waren noch mehr Tore drin. Die heben wir uns halt auf.“ Torschützin Lorenz sah es ähnlich: „Es war ein mühsames Spiel. Wir können konsequenter werden in allem, was wir tun. Aber die Erleichterung ist groß.“