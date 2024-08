Basketball bei Olympia „Historische Nacht“: Olympia-Gold bringt 3x3 ins Rampenlicht

Mit dem Olympia-Schub soll es nun so in die Zukunft gehen, dass 3x3 nicht erst 2028 in Los Angeles wieder groß in der Sport-Öffentlichkeit steht. „Das war ein großes Ziel, 3x3 populärer zu machen. Es steckt noch in den Kinderschuhen. Das Turnier hat gezeigt, was für ein geiler Sport das ist“, sagte Greinacher. Sie verwandelte sowohl gegen Spanien als auch im Halbfinale gegen Kanada (16:15) den entscheidenden Wurf.