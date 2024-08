Ein roter Faden in Paris Helen Kevric und die Begegnungen mit US-Turnstar Biles

Helen Kevric konnte in Paris tun, was sie wollte: Irgendwie war Simone Biles immer dabei. Selbst vor dem einzigen Olympia-Finale ohne den Turn-Superstar aus den USA. Während des Wartens auf ihren Einsatz am Stufenbarren am Sonntag erfüllte sich Kevrics Wunsch nach einem Autogramm. „Es lief sehr gut“, berichtete die 16-Jährige. Sie habe ein Foto dabeigehabt von den Weltmeisterschaften 2019 in Stuttgart, auf dem Biles unterschrieb. „Und dann hat sie mir auch viel Glück gewünscht.“