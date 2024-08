Badminton Heiratsantrag bei Olympia löst Begeisterung in China aus

Der Heiratsantrag an die chinesische Badmintonspielerin Huang Yaqiong bei den Olympischen Spielen hat in ihrem Heimatland für Begeisterungsstürme gesorgt. „Ein Diamantring wurde gerade zur diesjährigen Medaillentabelle hinzugefügt“, lautet eine der am meisten geteilten Kommentare auf der Online-Plattform Weibo, wo das Thema weit über 100 Millionen Klicks erzielte.