Olympische Spiele Handballer schocken Frankreich und träumen von Medaille

Die erste Medaille für die deutschen Handballer bei einem großen Turnier seit Olympia-Bronze 2016 in Rio de Janeiro ist damit greifbar nah. Im Halbfinale am Freitag trifft die Mannschaft um Spielmacher Juri Knorr auf Spanien, das sich nach Verlängerung gegen Ägypten durchsetzen konnte. In der Vorrunde hatte das DHB-Team in einem hochumkämpften Spiel gegen die Südeuropäer 33:31 gewonnen und damit den Einzug in die K.o.-Phase vorzeitig perfekt gemacht.