Sommerspiele in Paris „Hammerhart“: Märtens hat keine Zeit für eine Gold-Party

Die Zuschauer in der vollen Olympia-Arena, in der zum Auftakt der Schwimm-Wettbewerbe auch Schauspieler Tom Cruise und Rap-Superstar Snoop Dogg gekommen waren, honorierten den grandiosen Auftritt mit tosendem Applaus. Vor allem der Block mit den deutschen Fans und Nationalteamkollegen war begeistert. „Es war einfach total geil, in dieser Halle einzulaufen“, sagte Märtens. „Es waren so viele deutsche Fans da, ich habe das natürlich mitbekommen“, ergänzte er - zumindest vor und nach dem Rennen war das so.