Ein Sieg bis zur Medaille Halbfinale gegen Indien: Hockey-Männer wollen Revanche

Die deutschen Hockey-Herren haben mit Olympia-Halbfinalgegner Indien noch eine Rechnung offen. „Die haben uns eine Medaille abgenommen - und verdient abgenommen. Wir würden das jetzt gerne andersrum gestalten“, sagte Kapitän Mats Grambusch (31) nach dem Einzug des Weltmeisters in die Vorschlussrunde in einem dramatischen Viertelfinale gegen Argentinien in Paris (3:2). Vor drei Jahren in Tokio hatte Indien das Spiel um Platz drei gegen Deutschland gewonnen und sich so Bronze gesichert. Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bunds war leer ausgegangen.