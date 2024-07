Sport-Eliteschule Mit Lothar Altmeyer endet am Rotenbühl eine Ära

Die Ferien im Saarland haben begonnen. Für viele Schüler und auch einige Lehrer bedeutet dies das Ende der Schullaufbahn. Auch für Lothar Altmeyer, der nach 21 Jahren als Leiter des Sportzweigs an der saarländischen Eliteschule des Sports in den Ruhestand verabschiedet wurde. Am Saarbrücker Gymnasium am Ro­tenbühl endet eine Ära.