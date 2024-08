Olympische Spiele Gruppenbild mit Baerbock: Hockey-Frauen auf Kurs

Liebend gern würde sich das DHB-Team gegen Belgien für die Halbfinalniederlage bei der Heim-EM im vergangenen Jahr revanchieren. „Wir haben gegen sie noch was nachzuholen und an uns einen wahnsinnig hohen Anspruch“, sagte Stapenhorst. Ähnlich kämpferisch klang Lorenz: „Wir sind in einem guten Abliefermodus. Wenn wir den noch ein bisschen verschärfen, sind wir auf Kurs.“