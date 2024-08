Olympische Spiele in Paris Große Enttäuschung: Deutsche Basketballer ohne Medaille

In der Neuauflage des letztjährigen WM-Finales war Franz Wagner mit 18 Punkten bester Werfer in einer schwachen deutschen Mannschaft. Auch die Unterstützung von Bundeskanzler Olaf Scholz und Basketball-Legende Dirk Nowitzki half an diesem tristen Samstagvormittag in der Bercy Arena gegen die vom früheren Bundestrainer Svetislav Pesic trainierten Serben nicht.