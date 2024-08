Olympia in Paris Gras am Steuer bremst Kanute Thordsen aus - „Ding war durch“

Mit Bahn sieben hatte Thordsen, der im vergangenen Herbst nach einem Fahrradsturz an der Schulter operiert werden musste, im Nautical Stadium in Vaires-sur-Marne so seine Probleme. „Nach 20 Metern ist das Boot einmal nach rechts abgehauen und da musste ich schon gegensteuern. Wenn man merkt, das Steuer vibriert zwischen den Füßen, dann war es das“, sagte der gebürtige Hamburger, der für den Hannoverschen KC fährt.