Sommerspiele in Paris Gose schwimmt zu Olympia-Bronze über 1500 Meter Freistil

Nun durfte auch seine Ex-Freundin und Magdeburger Teamkollegin über die Teilnahme an der Siegerehrung jubeln. Es war der größte Erfolg ihrer bisherigen Karriere. Gose schlug in nationaler Rekordzeit von 15:41,16 Minuten an und stellte erneut die deutsche Stärke auf der längsten Beckendistanz unter Beweis. Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio hatte Sarah Wellbrock - damals noch unter dem Namen Sarah Köhler - ebenfalls Bronze gewonnen.