Olympia in Paris Gose schwimmt auf Platz fünf über 800 Meter Freistil

Schwimmerin Isabel Gose hat ihre zweite Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris verpasst. Die 22-Jährige belegte über 800 Meter Freistil nach 8:17,82 Minuten den fünften Platz. Zu Bronze und der Amerikanerin Paige Madden fehlten ihr fast fünf Sekunden. Den Sieg sicherte sich wie erwartet Langstrecken-Dominatorin Katie Ledecky aus den USA. Silber gewann die Australierin Ariarne Titmus. Am Mittwoch hatte Gose in der La Défense Arena die Bronzemedaille über 1.500 Meter Freistil gewonnen.