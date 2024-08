Olympische Spiele Gold-Coup von Ogunleye - Sprint-Staffel jubelt über Bronze

Die Staffel um Lückenkemper hatte bereits im Vorlauf am Donnerstag überzeugt und angedeutet, dass sie im Kampf um die Medaillen mitmischen kann. Dort startete noch Sophia Junk. Ihren Part übernahm nun Burghardt, weil Junk muskuläre Probleme hatte. Damit war das Quartett vom EM-Triumph vor zwei Jahren in München wieder vereint. Kurz zuvor hatte es - in leicht veränderter Besetzung - überraschend WM-Bronze in Eugene gegeben.