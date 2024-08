Olympische Spiele Glücksrausch: Handballer träumen von Medaille

Der deutschen Abwehr fehlte in der Anfangsphase die Präsenz. Weil zeitgleich Torhüter Andreas Wolff enttäuschte, kamen die Gastgeber immer wieder über den Kreis zu einfachen Treffern. In der Offensive fehlte es an Effizienz. Hinzu kam, dass Frankreichs Keeper Vincent Gerard alleine in der ersten Hälfte mehr als zehn Würfe parierte. Erst als Späth für Wolff zwischen die Pfosten des deutschen Tors rückte, gab es mehr Rückhalt. Dennoch lag das deutsche Team kurz nach Wiederbeginn vor den Augen von IOC-Präsident Thomas Bach mit 14:20 hinten. Was folgte, dürfte einen Eintrag in die Sport-Geschichtsbücher finden.