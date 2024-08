Mit Kraft, Glaube und Stolz auf dem Weg nach Paris Nigerianische Gewichtheberin ist ein Gesicht der Paralympics – und sie trainiert in Saarbrücken

Die olympischen Pre-Camps am Sportcampus sind Geschichte, doch der Geist der Spiele ist geblieben. Weit über 100 paralympische Aktive bereiteten sich seit knapp drei Wochen auf ihre Wettkämpfe in Paris vor – darunter auch die nigerianische Gewichtheberin Folashade Oluwafemiayo. „Ich war schon in London und Tokio dabei“, sagt die 39-Jährige: „Aber auf Paris freue ich mich ganz besonders. Auf die Sportstätten natürlich am meisten, aber auch auf die Stadt.“