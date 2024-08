Olympische Spiele in Paris „Geschichte geschrieben“: Basketballer im Halbfinale

Das Herbert-Team hatte am Tag zuvor noch mit den 3x3-Damen auf ihrem Weg zum Olympiasieg mitgefiebert. Beim Halbfinale am frühen Montagabend hatten Franz und Moritz Wagner das deutsche Quartett sogar in der Arena am Place de la Concorde angefeuert. „Riesenglückwunsch an die Mädels“, sagte Franz Wagner. „Es war eine tolle Erfahrung und es hat mich extrem für sie gefreut.“