Sommerspiele Frankreichs Fußballer im Olympia-Halbfinale

In einer umkämpften und teils hitzigen Partie gelang Mateta bereits in der fünften Minute der entscheidende Treffer für die Gastgeber. Ein weiteres Tor des zukünftigen Bayern-Stürmers Michael Olise wurde wegen eines Foulspiels des Passgebers nach Videobeweis zurückgenommen. In der zehnminütigen Nachspielzeit wehrten die Franzosen aber alle Angriffe ab.