Sommerspiele in Paris Frankreich und Spanien im olympischen Fußball-Endspiel

Die im Halbfinale unterlegenen Teams aus Nordafrika spielen bereits am Donnerstag um Bronze. Ägypten war durch ein Tor von Mahmoud Saber in der 62. Minute in Führung gegangen, musste nach Gelb-Rot gegen Omar Fayed (92.) aber fast die ganze Verlängerung in Unterzahl bestreiten. Kurz nach dem Platzverweis fiel dann das 2:1 für Frankreich.