Olympia in Paris Frankreich fordert im Basketball-Halbfinale Deutschland

Das Halbfinale zwischen Tokio-Silbergewinner Frankreich und Deutschland steigt am Donnerstag. Es wird innerhalb von fünf Wochen bereits der vierte Vergleich der beiden Teams. Zum Start der Vorbereitung hatte das deutsche Team ohne drei NBA-Stars in Köln deutlich mit 66:90 verloren. Danach gab es beim Test in Montpellier (70:65) sowie in der Olympia-Vorrunde in Lille (85:71) zwei eindrucksvolle Auswärtssiege.