Olympische Spiele Fechter Szabo über Klagen deutscher Sportler: Luxusprobleme

Szabo, der die erhoffte Medaille bei seiner dritten Olympia-Teilnahme nach 2016 in Rio und 2021 in Tokio am Samstag knapp verpasst hatte, hat dafür kein Verständnis. „Man sollte nicht vergessen, dass wir in einer Weltmetropole sind. Da kann es mit dem Transport auch mal hapern“, sagte der ehemalige Welt- und Europameister mit der Mannschaft. „Wenn man zu Olympia fährt, sollte man das wissen.“