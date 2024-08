Truls Möregårdh FCS-Spieler verliert Olympia-Finale im Tischtennis

Möregårdh ist die Nummer 26 der Weltrangliste, spielt in der Champions League in der kommenden Saison für den 1. FC Saarbrücken. Das Ungewöhnlichste an ihm ist sicherlich sein Schläger. Dieser ist nicht rund, sondern hat sechs Ecken. Der sehr selten verwendete Cybershape-Schläger ist dafür optimiert worden, die Schlagfläche zu maximieren.