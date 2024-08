„Ich hoffe, dass ich in Los Angeles noch mal dabei sein werde“ Fans feiern Olympia-Sieger Tim Hellwig – so bewegend war der Empfang in Saarbrücken

Die Sonne strahlte an diesem Dienstagnachmittag heiß vom blauen Himmel über dem Sportcampus im Stadtwald in Saarbrücken. Doch sie konnte es nicht aufnehmen mit dem Strahlen von Triathlon-Mannschafts-Olympiasieger Tim Hellwig und seiner Goldmedaille. Durch ein Spalier von weit über 150 Fans, Freunden und Vertretern aus Sport, Politik und Gesellschaft musste sich der in Neustadt an der Weinstraße geborene Blondschopf seinen Weg zur Mensa bahnen.