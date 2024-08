Sommerspiele in Paris Ex-Premierminister weist Olympia-Fans Weg in Pariser Metro

Als Olympia-Helfer in den Gängen der Pariser Metro überrascht Frankreichs Ex-Premierminister Jean Castex in diesen Tagen so manche Franzosen. Mehrfach schon wurde der ehemalige Spitzenpolitiker, der 2022 die Leitung der Pariser Verkehrsbetriebe RATP übernahm, in der liafarbenen Weste der rund 5.000 Helfer gesichtet, die Olympia-Besuchern in der Metro den Weg weisen, wie die Zeitung „Le Parisien“ berichtete.