Tischtennis bei Olympia Europameister Dang Qiu erreicht zweite Runde in Paris

Dang, der bei den European Championships in München 2022 den Titel geholt hatte, kam zunächst überhaupt nicht in die Partie und verlor den ersten Satz mit 2:11. Danach bekam er den Portugiesen aber immer besser in den Griff. Dang liegt derzeit auf dem elften Platz der Weltrangliste, in Paris ist er an Position sieben notiert. Sein Teamkollege Ovtcharov hatte vor drei Jahren in Tokio Bronze im Einzel gewonnen.