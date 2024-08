Basketball-Halbfinale Erste deutsche 3x3-Medaille ganz nah: „Wollen uns belohnen“

Der Ärger darüber ist verflogen. „Es ist Wahnsinn, wir können so stolz sein auf dieses Turnier“, sagte Brunckhorst. Gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen lernte sie in den vergangenen Jahren eine neue Disziplin. 3x3 mit nur drei Spielerinnen auf dem Halbfeld ist viel intensiver als Basketball in der Halle. „Es geht so schnell, das ist die Schönheit an diesem Spiel“, sagte Brunckhorst. Es wird enorm viel geworfen, in zehn Minuten Spielzeit ist jede Aktion wichtig. Das populäre Format gehört seit 2021 in Tokio zum Olympia-Programm, damals konnte sich noch kein deutsches Team qualifizieren.