Olympische Spiele Erst Gruppensieg, dann Gold: Hockey-Herren wollen mehr

Der freie Tage nach der vorzeitigen Qualifikation fürs Olympia-Viertelfinale kam den deutschen Hockey-Weltmeistern gerade recht. „Wir hatten vier Spiele in fünf Tagen, das gibt es so bei keinem anderen Turnier. Die Intensität ist schon besonders krass“, sagte Bundestrainer André Henning. Nach dem entspannten Donnerstag soll heute (20.15 Uhr) Platz eins in der Vorrundengruppe A mit einem Erfolg gegen Großbritannien perfekt gemacht werden, um sich die bestmögliche Ausgangsposition für die K.-o.-Runde zu schaffen.