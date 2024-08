Olympische Spiele Einwerfen mit Eckfahnen: Weber braucht nicht immer Speere

„Mein Trainer meinte, dass die Speere eigentlich im Flugzeug drin waren“, erzählte der EM-Zweite. Doch angekommen seien sie bislang nicht. Weber nimmt das entspannt, selbst wenn er bis zum Finale am Donnerstagabend weiterhin auf die Speere verzichten muss. „Das ist auch nicht so wild, ich kann mit allen Speeren werfen“, sagte der Mainzer. Beim Einwerfen für die Wettkämpfe in Saint-Denis bei Paris seien immer welche vorhanden.