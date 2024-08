Tischtennis in Paris Einsatz im Teamwettbewerb für Mittelham weiter fraglich

Tischtennis-Spielerin Nina Mittelham bangt weiter um ihren Einsatz im Mannschaftswettbewerb bei den Olympischen Spielen. Die 27-Jährige vom TTC Eastside Berlin hatte sich am Dienstag bei ihrem Zweitrunden-Aus im Einzel am Rücken verletzt. Bei Mittelham liege eine Bandscheibenproblematik vor, hieß es vom Deutschen Tischtennis Bund. Es werde nun alles getan, um sie bis zum Start des Teamturniers am Dienstag wieder fit zu bekommen.