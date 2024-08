Frankreichs Olympia-Euphorie Einladung zur Olympia-Party abgelehnt: Die Reue der Pariser

Die großartige Stimmung während der Olympischen Spiele in Frankreich begeistert die Besucher und die Athleten. Doch für manche Pariser ist das laut Medienberichten eher ein Grund zum Ärgern: Sie hatten die Stadt extra zu Beginn der Spiele verlassen, weil sie einen überbelasteten Nahverkehr, zu viele Touristen, große Hitze und Wucher-Preise befürchteten. Doch nun packt manche die Reue: „Ich dachte, dass es sehr kompliziert wäre, sich in Paris fortzubewegen, dass es dort zu viele Menschen geben würde... Aber letztendlich verpasse ich eine Atmosphäre, die es so sonst nie gibt“, sagte die 34-jährige Valentine der Zeitung „Le Parisien“. Sie hatte die Stadt direkt nach der Eröffnungsfeier verlassen und betrachtet das nun mit Bitterkeit: „Es ist, als wäre ich zu einer Party eingeladen worden und hätte abgelehnt.“