Olympia in Paris Eine wie Boll? Tischtennis-Hoffnung Kaufmann bremst Euphorie

Im Spiel um Bronze am Samstag (10.00 Uhr) gegen Südkorea will sie nachlegen und mit ihren Teamkolleginnen Yuan Wan und Xiaona Shan das Edelmetall holen. „Wir werden kämpfen und denen kein leichtes Spiel machen“, kündigte Kaufmann an: „Ich persönlich versuche auch, das zu genießen. Man steht nicht jeden Tag mal so bei Olympia und spielt um eine Medaille.“