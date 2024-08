Handball bei Olympia Eigene Leistung verblüfft Uscins: Wie konnte das passieren?

Mit seinem herausragenden Auftritt im Viertelfinale gegen Frankreich hat sich Deutschlands Handball-Held Renars Uscins selbst überrascht. „Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, dass ich in so einen Flow gerate auf einmal“, sagte der Jungstar ungläubig und schilderte seine Treffer in der dramatischen Schlussphase und Verlängerung so: „Ich habe alles um mich herum vergessen. Alles, was passiert. Alles, was ist. Ich habe vergessen, wie wichtig die Würfe sind. Einfach, weil man so überzeugt war, dass man die reinmacht“.