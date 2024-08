Olympische Spiele „Echt krass“: Stimmung als Herausforderung für Lückenkemper

Auf dem Weg zum großen Ziel bei Olympia gibt es für Gina Lückenkemper eine nicht erwartete Herausforderung: die Stimmung, für die mehr als 70 000 Fans im Stade de France sorgen. „Das ist wirklich echt krass. Das ist ein richtiger Hexenkessel“, sagte die Doppel-Europameisterin von 2022. „Das war fast schon zu krass. Das ist einfach unerwartet. Also mit so was habe ich echt nicht gerechnet.“ In 11,08 Sekunden lief sie im Vorlauf über 100 Meter die 13.-beste Zeit. Für ein Final-Ticket muss eine Steigerung her.