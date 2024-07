Skandal vor Olympia Dujardin-Trainer verurteilt Pferde-Quälerei: „Schockiert“

Ähnlich wie Hester hatten sich bereits andere Reiter und Reiterinnen geäußert. Isabell Werth hatte in einer Medienrunde in Versailles gesagt: „Es macht mich wahnsinnig traurig, mir fallen auch keine Worte dazu ein. Es ist so sinnlos und etwas, was ich überhaupt nicht erwartet habe oder in irgendeiner Form verstehen kann.“