Sommerspiele in Paris Doppel-Gold für Schopf und Lemke - Brendel „ernüchternd“

Brendel verpasste im Canadier sein viertes Gold bei seinen vierten Spielen deutlich. Der dreimalige Olympiasieger, der nach seinem Einer-Sieg in London und Rio auch noch im Canadier-Zweier Gold in Rio und Bronze in Tokio gewann, hatte rund sieben Sekunden Rückstand auf den Bronzerang von Serghei Tarnovschi aus Moldau und verlor nach zwei Dritteln des Rennens deutlich an Boden auf die Spitze. Gold holte der Tscheche Martin Fuksa vor Isaquias Queiroz Dos Santos aus Brasilien.