Leichtathletik Diskuswerfer Prüfer auf Rang sechs im Olympia-Finale

Diskuswerfer Clemens Prüfer hat sich im Olympia-Finale überaus ordentlich präsentiert. Der 26 Jahre alte Potsdamer belegte in einer hochklassigen Konkurrenz den sechsten Rang mit 67,41 Metern und verließ am Ende lächelnd den Wurfring. Seine Teamkollegen Henrik Janssen und Mika Sosna waren nach enttäuschenden Auftritten bereits in der Qualifikation ausgeschieden.