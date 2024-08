Abschluss am Sonntag Die Aufreger und Hingucker der Olympischen Spiele von Paris

Eine Luxusherberge waren olympische Dörfer noch nie. Die Kritik an der spartanischen Einrichtung kam also nicht überraschend, die an dem Essen war aber ungewohnt heftig. „Ich mag meinen Fisch und Leute haben Würmer im Fisch gefunden“, sagte Großbritanniens Schwimmstar Adam Peaty der britischen Zeitung „i“. Bemängelt wurden zudem die wenigen Proteinoptionen und zu lange Warteschlangen. Die Organisatoren besserten zwar nach, doch von der viel gerühmten französischen Küche erlebten die Olympiastarter in der Mensa so gut wie nichts.