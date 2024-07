Olympia-Fußball DFB-Frauen fordern USA: „Das wird ein Brett“

Bei einem Erfolg hätten die DFB-Frauen - im Gegensatz zur WM 2023 in Australien - die Vorrunde schon sicher überstanden. „Wir haben uns mit dem ersten Sieg natürlich eine gute Ausgangslage geschaffen. Die Chancen aufs Viertelfinale sind dadurch schon gewachsen, zumal auch zwei Drittplatzierte weiter kommen“, sagte Schüller. Die DFB-Frauen schließen die Gruppenspiele am Mittwoch in Saint-Étienne gegen Sambia ab. Als Tabellenerste dürften sie danach in Paris spielen - und wie von allen erhofft ins Olympische Dorf einziehen.