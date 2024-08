Olympia-Fußball DFB-Frauen bejubeln Bronze zum Hrubesch-Abschied

Unter seinem Nachfolger Wück, der am 25. Oktober in Wembley sein Debüt gegen England gibt, werden sich die deutschen Frauen schnell weiterentwickeln müssen. Im nächsten Jahr steht die Europameisterschaft in der Schweiz an. Möglicherweise gibt es vorher einen größeren Umbruch. Popp ließ in Lyon offen, ob sie ihre internationale Karriere fortsetzt.