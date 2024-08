Olympische Spiele Deutschland-Achter im Finale wieder in Stammbesetzung

Der Deutschland-Achter kann das Finale der olympischen Regatta am Samstag (11.10 Uhr) wieder in Stammbesetzung bestreiten. Der bisherige Schlagmann Mattes Schönherr, der im Hoffnungslauf am Donnerstag aufgrund einer Erkrankung kurzfristig ersetzt werden musste, kehrt in das DRV-Paradeboot zurück. „Mattes hat grünes Licht vom Arzt bekommen und konnte sich im heutigen Abschlusstraining gut einbringen. Er kann morgen starten“, sagte Bundestrainerin Sabine Tschäge.