Olympische Spiele in Paris Deutsches Vielseitigkeits-Team reitet auf Medaillen-Kurs

Einen kuriosen Start erlebte Julia Krajewski. Als die Reiterin aus Warendorf beginnen wollte und sollte, war die kleine Eröffnungszeremonie in Versailles noch nicht ganz beendet. „Der Anfang war ein bisschen schwierig, die hatten das noch nicht ganz sortiert“, berichtete die Reiterin. Sie musste mit ihrem Pferd Nickel bei Nieselregen als erstes von 64 Paaren ran und landete am Ende in der vorläufigen Einzelwertung auf Rang 16.