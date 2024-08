Olympia-Premiere Deutsches Kajak-Cross-Trio weiter - Nur Hengst raus

Drei deutsche Starterinnen und Starter haben in der neuen Olympia-Disziplin Kajak-Cross weiter Chancen auf eine Medaille. Elena Lilik, Ricarda Funk und Noah Hegge schafften es ins Viertelfinale am Montag. Nur Stefan Hengst von der KR Hamm schied aus. „Der Start war chaotisch, es lief nicht so, ja blöd gelaufen“, sagte der erfahrene 30-Jährige, der 2019 in dieser Disziplin bereits WM-Gold und 2022 Bronze geholt hatte.