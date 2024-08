Olympia-Wettbewerbe Deutsche Segler nach spektakulärem Kite-Finale medaillenlos

Erstmals seit zwölf Jahren beenden die deutschen Segler Olympische Spiele wieder ohne Medaillen. Nach einmal Silber und zweimal Bronze vor drei Jahren bei Olympia in Tokio konnten die sieben Frauen und sieben Männer in der windarmen Bucht von Marseille in zehn Wettbewerben nicht aufs Podium segeln. Beste DSV-Starter waren die neu-olympischen Kiter Leonie Meyer und Jannis Maus. Beide beendeten ihre Olympia-Premiere nach spektakulären Rennen am Finaltag der zwölftägigen Segelserie am Mittelmeer als Fünfte.