Olympische Spiele Deutsche Geher-Staffel auf Rang zehn - Gold an Spanien

Die deutsche Mixed-Staffel hat zum Abschluss der olympischen Geher-Wettbewerbe in Paris den achtbaren zehnten Platz belegt. Christopher Linke und Saskia Feige benötigten für die Marathon-Distanz von knapp 42,2 Kilometern 2:56:14 Stunden. Gold holte sich auf dem Rundkurs am Eiffelturm in 2:50:31 Stunden Spanien mit den Einzel-Medaillengewinnern Álvaro Martín und Maria Pérez, die von vielen spanischen Fans gefeiert wurden und gleich im Zielbereich eine Flasche Champagner öffneten.