Sommerspiele in Paris Deutsche Fünfkämpfer erreichen Olympia-Finale

Die deutschen Fünfkämpfer Fabian Liebig und Marvin Dogue haben den Final-Wettkampf bei den Olympischen Spielen von Paris erreicht. Die beiden Sportler kam in ihren Halbfinals jeweils unter die besten Neun und kämpfen damit am Samstag um die Medaillen. Weil die zwei Potsdamer nach nicht ganz zufriedenstellenden Fecht-Vorkämpfen mit Rückständen in das Finale gehen, benötigen sie auf der Anlage vor dem Schloss Versailles aber starke Auftritte und Glück, um es zu Edelmetall.