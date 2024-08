Olympische Spiele Deutsche Bronze-Staffel dankt krankem Trainer

Nach den Worten von Haase waren die Staffelkolleginnen gerührt. Stein konnte seine Arbeit wegen einer Erkrankung nicht fortsetzen. Sein Anteil am Staffel-Erfolg ist groß. Er hat die vier Final-Athletinnen im jungen Alter in den Kader übernommen und in zahlreichen Trainingsmaßnahmen zu einer der besten Staffeln der Welt geformt. Er genießt höchsten Respekt bei Sportlerinnen und im Verband.