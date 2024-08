Gegen Gastgeber Frankreich Deutsche Basketballer freuen sich auf Hexenkessel

Auf diese Art von Spielen freut sich Dennis Schröder immer ganz besonders. Ein großer Gegner, in fremder Halle - das ist es, was Deutschlands Basketball-Star stets speziell motiviert. An diesem Freitag (21.00 Uhr) steht für Schröder und Co. wieder eine dieser Partien an. Zum Abschluss der Vorrunde trifft Deutschland beim olympischen Turnier auf Gastgeber Frankreich mit Wunderkind Victor Wembanyama.