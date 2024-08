Leichtathletik Deutsche 4x400-Meter-Staffeln verpassen Olympia-Endlauf

Die deutschen Staffeln über 4x400 Meter sind nicht in den Olympia-Finals der Spiele von Paris dabei. Sowohl die Frauen als auch die Männer verpassten es jeweils in den Vorläufen, sich einen Platz unter den ersten drei Teams zu sichern oder noch über die Zeit weiterzukommen. Damit sind am Samstagabend keine deutschen Leichtathletinnen und Leichtathletinnen mehr vertreten, wenn die letzten Entscheidungen im Stade de France fallen.