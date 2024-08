Sportpsychologie Depressionen nach Olympia: „Für viele ein Tabu-Thema“

Nach Ansicht der Expertin von der Deutschen Sporthochschule in Köln gibt es viele Möglichkeiten, die helfen können, nach Olympischen Spielen eben nicht in ein Loch zu fallen. „Die Psychologie und die Sportpsychologie haben viele Angebote und leisten Präventivarbeit. Für die Sportlerinnen und Sportler ist es wichtig, das Mindset auf das, was kommt, vorzubereiten“, sagte Sulprizio. „Die Angebote gibt es. Die Nutzung ist noch nicht optimal, da ist Luft nach oben.“