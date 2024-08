Olympische Spiele Depressionen nach Olympia: Der Umgang mit dem großen Nichts

Judoka Anna-Maria Wagner schaffte es mit professioneller sportpsychologischer Hilfe zurück auf die Matte. Hart hatte sie es nach den Spielen in Tokio erwischt, von denen sie als zweimalige Bronzemedaillengewinnerin zurückgekehrt war. „Dann war es erst zwei Wochen schön, da hat man dies und das gemacht. Es gab Ehrungen - und dann kam nichts“, beschrieb sie wiederholt. Nach ihrem medaillenlosen Abschneiden in Paris will sie in diesem Jahr „auf jeden Fall keinen Judoanzug mehr anziehen“, sagte sie unter Tränen. Aber die Momente als Fahnenträgerin werden sicher ewig für sie in positiver Erinnerung bleiben.